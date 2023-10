Luís Lourenço protagonizou um momento emocionante na emissão do 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, do passado domingo. O ator recordou a morte do pai e da fase em que teve de assumir, à força, as responsabilidades de um restaurante.

Após a partilha do colega e amigo, Júlia Belard fez questão de se manifestar nas stories da sua página de Instagram, onde deixou elogios a Luís Lourenço.

"Ainda não vi o programa, mas o Luís conheço há muito tempo. Foi o meu Tommasco em 'Deixa Que Te Leve', uma novela épica com colegas épicos (a que mais gostei de fazer até hoje). A única coisa que tenho como certa é que este homem é do caraças, sempre foi e vejo que continua a ser!!! Como amigo, ator, encenador... Agarra as rédeas e ninguém o segura! Continuo a gostar muito de ti, Luís Lourenço", disse.



© Instagram_juliabelard

