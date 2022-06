A viver uma fase "maravilhosa", Rúben da Cruz não podia estar mais feliz com a paternidade. O DJ e empresário esteve na gala de entrega dos Prémio E!, que decorreu na passada quarta-feira, em Lisboa, e o nascimento do pequeno Salvador Maria foi o grande tema de conversa com os jornalistas.

De recordar que o menino – que nasceu no passado mês de fevereiro - é fruto da relação de Rúben da Cruz com Filipa Falcão

"Está a ser maravilhoso", começou por dizer, não deixando de lado a grande mudança na vida dos recém-papás, as "muitas noites sem dormir".

"Está a ser o melhor de sempre. Era o nosso maior sonho sermos pais e tivemos a sorte de ter este anjinho que é o Salvador. Ele só faz birra para comer. Quando tem fome acorda o prédio, o vizinho, acorda toda a gente. Mas está a ser inacreditável", acrescentou, frisando que "estão a dar-se super bem" nesta nova etapa e "estão felicíssimos".

Com uma agenda cheia e trabalho, a distância tem sido a parte mais difícil. "Custa imenso [estar longe]. Quando o Salvador tinha um mês, surgiu-me um trabalho em Angola. Estive 11 dias a trabalhar em Angola e custou-me muito, mesmo. Quando via as fotografias do Salvador chorava… Foi duro, mas o trabalho também faz parte", desabafou.

Questionado pelo Fama ao Minuto sobre o que mais o surpreendeu nesta nova fase, Rúben da Cruz respondeu: "Este amor. Todos amamos os nossos pais, os nossos irmãos e amigos, mas o amor por um filho é algo que não existem palavras. Pelo nosso filho somos capazes de tudo, e acho que a partir do momento em que somos pais, tudo o resto deixa de ter importância. Não nos preocupamos com coisas banais e supérfluas. O nosso filho é a nossa vida, e se ele estiver bem, com saúde e não faltar nada em casa, acho que é o suficiente para ter uma vida super feliz e grata".

No que ao trabalho diz respeito, Rúben da Cruz também tem razões para sorrir. Além do palco do Rock in Rio, que era uma atuação que "já sonhava há muito tempo", tem muitos outros espetáculos agendados. Continua também com os seus negócios e, diz, "depois do verão está a pensar em arriscar noutros negócios, mas sem nunca deixar de parte o amor pela música, que é a sua vida".

Leia Também: "Fiz alguma dieta e comecei a treinar todos os dias", diz Marisa Cruz