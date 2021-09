A Met Gala voltou a receber vários rostos muito conhecidos e alguns deles não foram sozinhos.

Foram muitas as celebridades que marcaram presença no evento com a 'cara-metade', protagonizando carinhosos momentos que marcaram a passagem pela passadeira vermelha.

Além de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz que se estrearam nesta red carpet, houve outros grandes nomes que não passaram despercebidos junto dos seus amores.

Por isso, reunimos na galeria imagens dos casais que marcaram presença no evento e não passaram despercebidos.

Leia Também: Passadeira vermelha da Met Gala contou com muita transparência