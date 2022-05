A casa do 'Big Brother - Desafio Final' foi cenário de um momento de grande romantismo na tarde desta segunda-feira. Bernardo Sousa 'aterrou' na casa para surpreender a namorada, Bruna Gomes, que conheceu na edição anterior do reality show.

Com a ajuda de uma grua entrou suspenso no jardim para beijar a cara metade e entregar-lhe uma caixa com alguns miminhos: doces e dois bilhetes de avião para Paris.

Bernardo e Bruna, recorde-se, começaram a namorar na edição do 'Big Brother Famosos', que terminou a 24 de abril com a vitória do piloto. Na mesma noite, Bruna abandonou o jogo em terceiro lugar e aceitou entrar no 'Big Brother - Desafio Final'.

Veja o momento abaixo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Big Brother TVI (@bigbrothertvi)

