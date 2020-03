Flávio Furtado usou esta sexta-feira, dia 20, as suas redes sociais para alertar os seguidores para um fator importante de prevenção no que diz respeito à propagação da pandemia do novo coronavírus: a importância de desinfetar o telemóvel.

"Cuidado com o telemóvel: As luvas tocam no vírus. As luvas tocam no telemóvel. O telemóvel toca na cara", destacou nas suas redes sociais, partilhando uma imagem que exemplifica aquilo que não deve ser feito.

Veja abaixo a publicação completa:

Leia Também: Dicas de uso e limpeza para evitar possível contágio ao usar o