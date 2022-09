Brendan Fraser protagonizou um dos momentos mais emocionantes do Festival de Cinema de Veneza. O ator de Hollywood recebeu uma ovação do público após a exibição do filme 'The Whale', de Darren Aronovsky, que o trouxe de regresso às luzes da ribalta, após anos de afastamento.

Quem se mostrou muito feliz com o sucesso foi Dwayne Johnson, conforme demonstrou na sua conta de Twitter.

"Deixa-me tão feliz ver esta linda ovação para o Brendan. Ele apoiou-me no regresso dos filmes da 'Múmia' para o meu primeiro papel, o que lançou a minha carreira em Hollywood. Estou a torcer pelo teu sucesso, irmão", notou.

