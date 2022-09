No fim dos anos 90 e à entrada do novo século, Brendan Fraser era um dos atores mais conhecidos do mundo, uma popularidade que esmoreceu - à medida que foi ganhando peso, a indústria foi deixando o ator para trás depois de uma carreira recheada de sucessos de bilheteira. De volta à ribalta, 'ressuscitado' por Darren Aronovsky com um novo filme que está a deixar a crítica rendida, o ator foi ovacionado no Festival de Cinema de Veneza e não conseguiu esconder a emoção.

Brendan Fraser protagoniza 'The Whale', que conta a história de Charlie, um professor de Inglês que sofre - precisamente - de obesidade mórbida e que tenta criar uma ligação com a filha adolescente. A atuação do ator norte-americano está a ser amplamente elogiada, um papel que exigiu que carregasse 130 quilos de próteses e que fosse caracterizado durante seis horas em todos os dias de filmagens.

Depois da exibição do filme na 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, Fraser foi ovacionado e a calorosa reação do público deixou o ator em lágrimas, como comprovam os vídeos que estão a circular nas redes sociais.

'The Whale' ainda não tem data de estreia marcada em Portugal. Importa recordar que Brendan Fraser protagonizou filmes como 'George - O Rei da Selva' (1997), 'A Múmia' (1999) e 'Viagem ao Centro da Terra' (2008).

Depois de anos de esquecimento, o realizador, Darren Aronovsky, parece ter feito com Fraser o mesmo que aconteceu com Mickey Rourke em 'The Wrestler', devolvendo o artista ao seu meio.

Percorra a galeria para ver as imagens do ator no Festival de Cinema de Veneza.

