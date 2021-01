Nuno Santos dirigiu-se esta manhã a uma repartição pública para tratar da renovação do Cartão de Cidadão, mas foi surpreendido com a porta fechada, "sinal dos estranhos tempos". Mas o que mais o inquietou, como confessou na sua página de Instagram, foram as ruas desertas.

"O que choca mais, quando se deixa o Chiado, é a cidade sem vida. Não a Lisboa que amanhece de quando aqui andava há 25 anos ou mais, mas a Lisboa que parece desfalecer perante o horror destes dias de chumbo. E, no entanto, não haver (quase) ninguém é o que se deseja e o que precisamos. Ninguém está a salvo", lamentou.

As palavras do diretor-geral da TVI surgem na legenda de uma fotografia do Chiado, no centro da capital. Veja abaixo.

