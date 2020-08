Nuno Santos abriu-se aos seguidores para partilhar a memória de um dos momentos mais simbólicos da sua vida: a grande viagem pelo mundo, que realizou há sete anos.

"Faz agora 7 anos, mas parece que foi uma vida, mudei-me do Norte para o Sul. De Lisboa para Joanesburgo, às vezes, muitas vezes, Cape Town, outras Luanda ou Maputo outras ainda Rio ou São Paulo e sempre o Dubai, espécie de porto de abrigo", recordou.

O passar dos anos não atenua o impacto que a grande aventura teve na vida do atual diretor-geral da TVI. Nuno Santos guarda esta viagem como a "mais importante da sua vida".

"Essa longa viagem, que me trouxe sempre a casa e aos meus, foi a mais importante da minha vida. Pelo que me ensinou, pela inquietação que gerou, pelo novo que proporcionou. Instalados confortavelmente no nosso mundo, sempre à volta do mesmo, nem sempre entendemos o que há para ver e para descobrir", rematou.

