"Adeus, querida mãe". Foi com estas palavras que Nuno Santos deu início à publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 14 de março, onde partilha a notícia da morte da mãe.

"Gostava de acordar amanhã cedo e que ela me pegasse ao colo para irmos de Fontanelas à Praia das Maçãs onde o meu pai já madrugara com a minha irmã. Ou, sendo Páscoa, irmos num fim de semana alargado a São Pedro (de Sintra) daqueles com feira, café de cafeteira em casa da minha tia, intermináveis almoços 'na adega' e brincadeiras no quintal da casa dos meus primos que parecia muito grande ao pé da nossa, onde podia até não haver espaço mas nunca faltava gente", começa por recordar.

"Gostava, como pano de fundo desse tempo que não volta, de ouvir o seu sorriso rasgado que alternava, de quando em vez, com um sofrimento contido. A vida foi-lhe sempre dura, sempre de luta e trabalho, de dias sem fim ainda que nunca nos tenha faltado - aos filhos, aos netos, a todos os que dela precisaram", destacou.

"O que mais admirei na minha mãe foi o seu amor pelo meu pai. Uma história linda, terna e inspiradora do primeiro ao último dia. Quando ele morreu, assim de de uma forma totalmente inesperada, um pouco dela morreu também", realçou depois.

"A minha mãe, partiu, sem aviso, serena e sem dor: 'parecia um passarinho', disseram no lar que foi o sua casa nos últimos cinco anos. Partiu em sossego, mas deixa-nos um vazio que não conseguiremos preencher. Temos o dever de tentar porque as famílias se renovam, chegam crianças, os que eram pequenos ensaiam comportamentos de adolescente e adulto e, na implacável marcha da vida, tudo segue e tudo se transforma", partilhou.

Na mesma publicação, Nuno Santos recorda também a visita que fez à mãe "há uma semana com os netos mais novos". "Os netos em geral enchiam-lhe o dia e os mais novos um pouco mais porque lhes detetava, no comportamento, semelhanças com outras infâncias que o tempo tinha esbatido", acrescentou.

"'Esta tua filha é a tua cara', disse referindo-se exageradamente à Francisca [filha mais nova de Nuno Santos] que, na verdade, se parece imenso com ela em fotos amarelecidas com quase um século. Que a Francisca tenha a mesma alma grande. A mesma nobreza de carácter, a mesma capacidade de partilhar com os outros, a mesma inteligência emocional e a mesma resistência", disse o diretor de informação da TVI e da CNN Portugal.

Antes de terminar, escreveu ainda: "90 anos representam uma vida longa. Uma vida cheia e bem vivida. Despeço-me com gratidão e com o amor de sempre. Adeus, querida Mãe".

Após a mensagem, foram vários os seguidores, incluindo figuras públicas, que rapidamente deixaram carinhosas palavras na caixa de comentários.

"Um grande abraço, querido Nuno", reagiu Lourenço Ortigão. "Querido Nuno, recebe um abraço forte", escreveu Tânia Ribas de Oliveira. Entre as muitas mensagens, também Cristina Ferreira deixou um comentário, tendo deixado um emoji em forma de coração.

Leia Também: "Toda a minha vida vivi rodeado de mulheres. São mais fortes"