Já foram várias as figuras públicas que logo pela manhã assinalaram o Dia Internacional da Mulher nas redes sociais, data que se celebra esta terça-feira, 8 de março.

Entre as publicações, destacam-se as palavras de Nuno Santos, que decidiu homenagear as mulheres da sua vida.

"Toda a minha vida vivi rodeado de mulheres. A minha avó, a minha mãe, a minha irmã, as minhas várias sobrinhas… Entre o meu nascimento e o do Pedro foram 40 longos anos - com a partida do meu pai pelo meio. Com a chegada da Francisca tudo mudou. Tudo não, 'elas' continuam em larga maioria. São mais fortes, com mais instinto, mais práticas. Talvez seja a isso que chamam o sexto sentido", escreveu.

Leia Também: Dolores Aveiro celebra o Dia da Mulher com carinhosas palavras