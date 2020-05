O surgimento da pandemia do novo coronavírus levou à suspensão de muitos programas de televisão sendo que um deles foi o 'Somos Portugal', da TVI. Ora, passado o momento de pausa, o diretor de programas do canal, Nuno Santos, anunciou o regressou em breve do formato, mas com condições especiais tendo em conta os tempos atuais.

"O 'Somos Portugal' é uma das marcas mais fortes da televisão portuguesa. É o programa da TVI que, historicamente, lidera as audiências de domingo. Uma liderança com uma década. A pandemia determinou a sua paragem. E nem havia outra coisa a fazer", começa por referir.

"Em breve o 'Somos Portugal', com um novo modelo - ajustado à realidade que vivemos - vai regressar. Até lá vamos fazer uma operação especial durante a qual regressamos, em direto, às terras onde as Festas e Romarias fazem parte da vida da comunidade", nota.

Leia Também: Discriminação no 'Big Brother' foi exagero da TVI? Nuno Santos reage