Nuno Ribeiro usou a sua conta no Instagram esta segunda-feira, dia 16 de outubro, para partilhar um momento bonito que viveu na Rua de Santa Catarina, no Porto, quando se juntou aos alunos de Enfermagem e juntos cantaram uma das suas músicas mais conhecidas, 'Maria Joana', que canta em conjunto com Mariza e os Calema.

"Mais um acaso bonito na minha vida, que ficará para sempre guardado em mim. Cantei 'Maria Joana' em plena Rua de Santa Catarina com a malta da Escola Superior de Enfermagem. Hoje foi numa das ruas mais icónicas do Porto, no dia 4 de Novembro encontramo-nos todos no Coliseu do Porto! ️‍Já têm o vosso bilhete?", escreveu o cantor, na legenda do vídeo onde todos entoam o refrão da música.

Veja o momento no vídeo abaixo.

Leia Também: "Nunca na vida achei que 'Maria Joana' teria esta repercussão tão grande"