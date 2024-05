Nos últimos quatro anos, a vida de Nuno Markl deu uma volta de 180º. Foi precisamente sobre isto que o radialista e comediante refletiu numa partilha que fez com os seguidores na sua página de Instagram.

Como tal, Markl recordou o dia 15 de maio de 2020, quando na companhia de Bruno Nogueira - em plena pandemia - percorreu de carro o caminho entre a Parede e o Coliseu.

"Quando vejo estas imagens, é algo estranho saber que este Markl só era meio feliz, e que ainda não sabia que daí a uns dias, ao finalmente ir às mensagens do Instagram, começaria uma nova e incrível fase da sua vida", adianta, notando que na altura a atual namorada, Teresa Sacramento, já lhe tinha enviado uma mensagem privada para o seu Instagram.

"Para além de tudo o que foi para tanta gente, o Natal do Bicho, para mim, foi um final épico de um capítulo da minha existência, antes do começo de um totalmente novo e bonito. O melhor final épico - de uma fase conturbada da minha vida - que eu poderia desejar. Como boa parte das coisas mais inesperadas e surpreendentes da minha História, aconteceu graças ao gajo que me arranca do sossego para fazer coisas inesperadas e surpreendentes: o sujeito alto das fotos aqui de cima", nota.

"Toda a gente devia sentir a alegria de um Natal do Bicho pelo menos uma vez na vida. Foi o quão incrível isto foi", disse por fim.

Veja a mensagem completa:

