Por vezes, é na simplicidade que está o ganho. É também assim que pensa Nuno Markl, que apenas queria um ovo mexido e recebeu em casa um prato bastante diferente do que pensou.

O humorista partilhou no Instagram uma fotografia de um ovo mexido num pão acompanhado com fruta e uma camada de abacate, expondo depois a sua insatisfação na legenda.

"Sinto que a culinária está sofisticada demais para o meu gosto básico e orgulhosamente monótono", escreveu Markl, que depois acrescentou: "Mandei vir uma coisa simples para me aconchegar nesta gripe - um ovo mexido no pão. Era só isso que eu queria. Um ovo. Mexido. Numa fatia de pão. Problema: não li as letras pequeninas. Só as grandes, que diziam 'ovo Mexido'. E era isso que eu queria. Tão simples. Um ovo que, portanto, é mexido".

Foi então que Markl descreveu o que recebeu: "O que chegou foi uma explosão de frutas - banana, uvas, mirtilos, morangos e o catano - e, crime dos crimes, o ovo estava separado do pão por uma espessa e abundante camada de creme de abacate. Tudo o que eu queria? Um ovo mexido".

"Querida restauração: não chamem 'ovo Mexido' a isto. Ponham logo no título: 'ovo mexido com creme de abacate e fruta da época'. Porque isto não é um ovo mexido. O ovo é apenas uma percentagem de tudo o que está a acontecer aqui. E atenção: eu adoro fruta. Creme de abacate nem tanto. Mas adoro as frutas que aqui estão. Mas à sobremesa. Não quero ovo mexido com fruta", disse ainda Markl.

Para terminar, o comunicador lembrou o dia em que serviram algo caricato ao filho quando apenas havia sido pedida uma mousse de chocolate. Leia abaixo a legenda completa.

