A quarta temporada do 'Taskmaster', da RTP1, tem sido um sucesso de audiências. O quarteto de concorrentes - composto por Cândido Costa, Toy, Carolina Deslandes e Madalena Abecassis - tem protagonizado momentos de grande diversão aos telespectadores.

Foi precisamente sobre este formato, composto por vários desafios, que os apresentadores Vasco Palmeirim e Nuno Markl falaram numa entrevista a Expresso.

Ora, nos comentários à publicação, acabaram por se destacar as seguintes palavras: "Com Toy e Cândido Costa, tudo bem. Agora, com Carolina Deslandes e Madalena Abecassis... Não. Se um não quer, dois não dançam".

Não ficando indiferente, Markl respondeu à letra: "O que vale é que muita gente quer o coletivo Carolena Abecalandes. E nós que fazemos o programa também".

Ora veja:



© Instagram - Nuno Markl

Leia Também: Pino no pé e bandeja na cabeça. Abecassis em 'altas' no 'Taskmaster'