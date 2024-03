Já considerado por muitos um dos programas mais divertidos de sempre, a última edição do 'Taskmaster', da RTP1, levou às lágrimas vários telespectadores... de tantas gargalhadas.

Uma das tarefas mais divertidas do episódio deste sábado, 23 de março, foi levar o lanche a Nuno Markl, que ocupa a posição de árbitro no formato.

Nas redes sociais do programa foi recordado o desempenho de Madalena Abecassis, uma das 'residentes' da casa.

No vídeo, a influenciadora digital mostra a sua "3.ª versão", mais determinada, depois de no início do desafio se ter revelado calma (primeira versão), como é normal, e depois estratégica (segunda versão - acabando esta abordagem por não resultar).

Ora veja:

Leia Também: Depois de Catarina Furtado, eis o próximo convidado do 'Taskmaster'