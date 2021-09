Rita Blanco, Júlia Pinheiro, Manuel Serrão e Rui Zink reuniram-se para o regresso da 'Noite da Má Língua' 25 anos depois do programa ter ido para o ar pela última vez. Agora em formato de podcast, a tertúlia está a deliciar os antigos espectadores e a conquistar novos públicos.

Nuno Markl não ficou indiferente a este regresso e fez uso das redes sociais para deixar o seu elogio público.

"Quando há as chamadas 'reunions' de, vá, elencos de sitcom ou de bandas há muito dissolvidas, fica sempre um certo sabor amargo de 'OK, foi giro, mas já não é a mesma coisa'. O que achei incrível no podcast da Noite da Má Língua é que a magia está lá intacta", começou por dizer.

E continuou: "25 anos depois, o tempo só passou por estas queridas pessoas na dose perfeita para as tornar ainda melhores: barafustando contra a sociedade moderna e coisas que não existiam quando A Noite da Má Língua terminou, por exemplo. Adorei ouvir o primeiro episódio. E adoro que seja um podcast áudio: sempre achei que mesmo na TV, A Noite da Má Língua era, na sua essência, um grande programa de rádio. Tenho poucas dúvidas de que o podcast vai ser um êxito tão grande que vão acabar de novo com os costados na TV, mas, por enquanto, é de subscrever e escutar estes tesouros nacionais".

Antes de terminar, deixou uma sugestão: "Agora só faltava o MEC [Miguel Esteves Cardoso] aparecer lá, nem que fosse de vez em quando".

