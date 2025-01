Rita Blanco foi uma das comentadoras do programa 'A Noite da Má Língua', programa transmitido na SIC entre 1994 e 1997. Na companhia de Júlia Pinheiro, Manuel Serrão, Miguel Esteves Cardoso e Rui Zink, a atriz comentava os mais diversos assuntos, não poupando nas críticas aos políticos.

Durante uma conversa com Bárbara Guimarães no programa 'Irresistível' da SIC Mulher, a atriz lembrou os momentos de tensão que viveu por causa do formato.

"Marcou-me negativamente. Tivemos todos escolta policial e processos. Chegaram a atirar-me pedras na rua, porque eu não era propriamente querida. Resolvi fazer-me da parva da companhia", realça.

A artista nota que chegou a ter desentendimentos com os restantes comentadores, sobretudo os homens, mas que todos eles foram resolvidos.

"Foi agressivo a vários níveis, mas deu-me imensa estaleca para me virar a uma série de situações", concluiu.

Vale notar que o programa voltou a ser emitido em 2021, em formato de podcast, juntando novamente todos os comentadores à exceção do escritor Miguel Esteves Cardoso.

