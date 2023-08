Nuno Markl usou a sua conta no Instagram na noite desta quinta-feira para falar sobre uma conclusão a que chegou e que mostra o quão crescido está o filho, Pedro, que tem atualmente 14 anos.

Num texto ilustrado por um dos seus bem conhecidos 'rabiscos', onde se desenhou a si próprio e ao filho, o radialista fala sobre as dificuldades que sente em separar a sua roupa da de Pedro.

"Sinto que não se fala o suficiente daquele momento, na vida de um pai e de um filho, em que a roupa deles, desde a exterior à interior, passando pelo calçado, começa a ficar parecida de tamanhos a olho nu, e coisas de um e de outro são arrumadas nos armários errados", começou por escrever o humorista, contando depois dois episódios divertidos em que se apercebeu de que tinham peças de roupa trocadas.

"Por exemplo, neste momento tenho uns boxers que já percebi porque é que me estão a estrafegar as coxas, e ele tem uma t-shirt do Tubarão sobre a qual proferi as palavras 'que giro, tens uma t-shirt igual à minha', antes de perceber que era, efectivamente, a minha", acrescentou, recebendo diversos comentários de seguidores que afirmam passar por situações semelhantes.

"E qual é a probabilidade de, precisamente, no primeiro dia em que a minha filha vestiu uma blusa minha, chegar aqui e ler isto?", questionou uma internauta, enquanto outra escreveu "Eu baralho tudo, nunca sei de quem são as t-shirts, boxers e meias!".

No entanto, há também alguns seguidores do radialista que sugerem soluções para este problema.

"Fácil: marcar roupa como se faz nos infantários" ou "Cá em casa o pai teve de começar a escrever o nome nas calças de ganga para não se confundirem!", são algumas das sugestões dadas.

