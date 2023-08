Ao longo desta semana em que está a decorrer a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, Nuno Markl foi uma das muitas figuras públicas que várias vezes se manifestaram nas redes sociais. E o humorista voltou a deixar uma nova mensagem, desta vez com destaque para as palavras do Papa Francisco.

"O Papa tem dito genuínas mensagens de paz, comunhão e empatia que eu - que não sou católico mas respeito um sumo pontífice com esta visão tão mais humana - adorava que não passassem por cima das cabeças dos milhares de jovens que assistem à Jornada Mundial da Juventude. Se passarem por cima, é porque isto não adiantou nada e vocês são um embuste enquanto cristãos", começou por dizer na sua página de Instagram esta sexta-feira.

"A verdade é que católicos LGBTQI+ já foram insultados e maltratados por católicos conservadores (sendo que alguns estavam apenas a fazer uma recatada missa que foi invadida), já para não falar do peregrino que, num depoimento para uma televisão, veio dizer que nessa história dos abusos sexuais, 'as crianças também se põem a jeito'. Por isso a minha humilde proposta a esta gente que se acha do bem mas é do mal é só esta: calem-se por um momento e ouçam o Papa", destacou.

"As JMJ não são um campo de férias. Retenham alguma coisa do que ele diz. Não concordo com tudo (sim, sou um pecador fervoroso adepto do sexo antes do casamento), mas pelo meio das coisas que me parecem ultrapassadas, outras há que apontam um caminho genuinamente cristão", rematou.



