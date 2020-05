Numa publicação que fez esta sexta-feira, na sua página de Instagram, Nuno Markl destacou o talento do amigo Nuno Lopes, a quem teceu rasgados elogios. Uma partilha que serviu para falar do novo desafio profissional do ator português, começando por recordar uma história que divide com o artista.

"Há muitos, muitos anos - uns 20 - escrevi um telefilme para o Nuno Lopes interpretar. A coisa estava tratada, o Lopes ia começar a trabalhar a personagem, quando um pequeno canal de TV brasileiro - Globo, ou lá como se chama - o convidou para ir ao Brasil fazer uma pequenita produção chamada 'Esperança'. Lembro-me de ele me ter ligado a dar a notícia, e de a tristeza de o perder nesse projeto ter acabado rapidamente afundada pela alegria de ver a carreira dele dar um passo de gigante tão merecido - porque isto é um rapaz que merece tudo", lembrou.

"Desde então, a carreira dele tem dado sempre os passos certos e agora mais este, que vai lançar definitivamente o Lopes para todo o planeta: a nova série do Alex Pina, criador de 'A Casa de Papel', na Netflix, que estreia na próxima semana", destaca, referindo-se à série 'White Lines'.

"O Lopes, por esta altura, já teria ganho o direito de se tornar numa besta arrogante. No entanto, continua a ser o gajo fixe que diz que, quando isto acabar, está mortinho para uma noitada de jogos de tabuleiro. Se Hollywood não o levar, está combinado", rematou.

