Nuno Markl não ficou indiferente à reações de José Raposo à morte de Bruno Candé e fez questão de destacar tais palavras na sua página de Instagram.

"As palavras do grande José Raposo sobre o Bruno Candé são um bálsamo de decência numa altura em que, insidiosamente, há quem ande a fazer campanha nas redes pintando o actor como um terrorista das ruas de Moscavide que fazia da agressão a idosos um passatempo e que estava a pedi-las. Um pai de família foi morto à queima-roupa. Uma coisa é acharem que isto não foi um acto de racismo, a outra é usar as redes para semear aldrabice. Se não pensam em mais nada, pensem, pelo menos na família, nos filhos do Bruno Candé", acrescentou o animador das manhãs da Rádio Comercial numa imagem onde partilha o texto de José Raposo.

