Depois de Bruno Nogueira ter estado à conversa com Gustavo Carona, na noite desta terça-feira, foram muitas as figuras públicas que fizeram questão de destacar tal momento nas suas páginas de Instagram. Nuno Markl não foi exceção e também partilhou essa parte do direto com os seus seguidores.

"Estou a tentar disciplinar-me para não dizer bem de umas pessoas, dizendo mal de outras. Há que meter travão no ódio, que nada se ganha com ele - só se perde mais e mais. Por isso não vou bater mais naqueles que acham que é tudo um exagero, que é só uma gripe, que é uma conspiração. Opto, em vez disso, por louvar pessoas como o Gustavo Carona, médico na linha da frente do combate ao coronavírus, que esta noite, no #comoéqueobichomexe, com coração e sensatez, fez um retrato muito claro e muito humano de uma catástrofe que todos podemos ajudar a combater", começou por escrever.

"O Bruno Nogueira vai disponibilizar esta sessão do Bicho para consulta urgente de todos os que não tenham visto o directo", acrescentou. Para ver essa parte do direto, clique aqui.

Antes de terminar, Nuno Markl destacou "um detalhe importante e precioso". "Durante todo o depoimento sério do Gustavo, o número de espectadores foi subindo, nunca esmoreceu. Emocionante perceber isso. Que seja um sinal - por pequeno que possa ser - de esperança", concluiu.

