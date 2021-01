Como prometido esta segunda-feira, dia em que deu de novo início aos diretos na sua página de Instagram, Bruno Nogueira esteve à conversa com um profissional de saúde que está na linha da frente da pandemia.

Esta terça-feira, o humorista falou com Gustavo Carona por causa do período crítico que se vive em Portugal devido ao grande aumento dos casos de Covid-19.

“É importante que as pessoas vejam aquilo que se está a passar nos hospitais”, destacou Gustavo Carona. “Esta doença é muito silenciosa, difícil de compreender”, acrescentou, apelando a que se cumpram as regras para travar o aumento dos casos de Covid-19, que em Portugal é muito elevado o número, estando entre os piores países no que diz respeito à pandemia.

O médico continuoua explicar que, apesar de haverem muitas pessoas que não têm sintomas da doença, o grupo que mais precisa de cuidados hospitalares é o suficiente para 'entupir' os hospitais e deixar de lado muitos doentes, mesmo os não Covid.

“Os profissionais de saúde estão a sofrer”, frisou. “É muito injusto que não se percebam o que está para além dos números”, disse ainda, reforçando: “É importante perceber que esta doença não mata só velhinhos".

Apesar de nunca destacar os diretos no Instagram, desta vez Bruno Nogueira decidiu partilhar a conversa com o médico no feed da rede social. "Se todos fizermos o que nos compete, aí sim, vai correr tudo bem", terminou. Veja abaixo a conversa com Gustavo Carona:

