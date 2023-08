Nuno Markl recorreu à sua página de Instagram para comentar o cumprimento (com grande entusiasmo) de Marcelo Rebelo de Sousa ao Papa na chegada a Portugal.

"Malta: não quero ser gabarolas ou dar-me uma importância que não tenho. Mas posso dizer que já fui cumprimentado algumas vezes pelo Presidente da República. Parte da magia está na intensidade de coisa. A primeira vez foi num evento no IPO, a apresentação da Agenda Solidária, de que eu era um dos embaixadores, em que ele me chamou dizendo 'ganda Markl' com um entusiasmo que só me lembro de encontrar em fãs em horas tardias de festivais de verão", começou por recordar.

"Outra foi no final do concerto solidário da banda sonora de 1986, em que me veio dar os parabéns pelo evento aplicando-me sucessivos murrinhos carinhosos no estômago enquanto exclamava: 'Você, pá... Você'", lembrou ainda, notando depois: "Uma pessoa pode ter várias opiniões políticas sobre o Presidente, mas este entusiasmo perante o Papa ou um Zé Maria Pincel como eu é absolutamente genuíno".

Uma mensagem que terminou com um toque de humor: "Dito isto: temi pela integridade física do Sumo Pontífice".