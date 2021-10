Monsanto, aldeia histórica de Idanha-a-Nova, vive por estes dias uma agitação que contrasta com a calmaria que a caracteriza. O local histórico foi escolhido para lá ocorrerem as gravações de 'House of Dragon', a nova série de 'A Guerra dos Tronos'.

Mas será que para além do lugar, haverá mais um contributo português para a série?

Fãs de Nuno Lopes acreditam que o ator poderá integrar a trama por causa de uma publicação que este fez no Twitter.

Na mesma, o ator partilhou uma fotografia de Monsanto, sem dar mais pormenores.

Claro que as reações não tardaram em chegar...

Apesar do ator ainda não ter respondido, a possibilidade revela-se pouco provável, ainda mais porque, atualmente, Nuno Lopes encontra-se envolvido numa outra produção cinematográfica - 'Restos'.

Recorde-se que o artista, de 43 anos, alcançou o reconhecimento internacional ao ser um dos protagonistas da série luso-espanhola 'Operação Maré Negra', da Amazon Prime Video.

