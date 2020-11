Nuno Lopes foi premiado com o troféu do YMotion - Festival de Cinema Jovem de Famalicão. Na 6.ª edição do evento, foi-lhe atribuído o Prémio Carreira, galardão que fez questão de agradecer publicamente através do Instagram.

"Muito obrigado ao festival Ymotion por este maravilhoso prémio.É uma honra! Prometo continuar a trabalhar para, daqui a muitos anos, ser digno desta vossa distinção", escreveu na rede social este sábado, 8 de novembro.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que deixaram uma mensagem na caixa de comentário. "Parabéns", pode ler-se entre as muitas reações.

