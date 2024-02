Nuno Homem de Sá foi o grande convidado da emissão do programa 'Goucha' desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. A entrevista acabou por ficar marcada por várias revelações acerca do namoro que o ator manteve com Frederica Lima e que recentemente motivou uma queixa às autoridades.

Nuno, acusado de Frederica por violência doméstica, confessou a Goucha que no último encontro que teve com o apresentador, neste mesmo programa da TVI, foi "coagido a mentir". "Peço-te aqui desculpa por isso", sublinhou, antes de contar o sucedido.

"Quando estive aqui, com a minha ex-namorada [Frederica Lima], falámos sobre como nos conhecemos. A verdade é que menti, menti aqui descaradamente. Disse-te que me estava a apaixonar por uma pessoa online, mas essa pessoa não é a pessoa que pensamos que era [Frederica], era outra. Eu estava no processo de me apaixonar por outra pessoa e, entretanto, esta outra pessoa [Frederica] apareceu", começou por relatar o artista, atualmente com 61 anos.

Nuno explicou depois como começou, afinal, o namoro de ambos. "A Frederica apareceu a contactar-me através de um perfil falso, dizendo que tinha informações importantes para mim e sobre o jogo ['Big Brother'] e eu fiquei curioso. Marcámos um encontro e ela mostrou-me o perfil verdadeiro. Ela veio ter comigo e disse que me queria oferecer proteção de um ex-namorado dela que podia recorrer a técnicas mafiosas para me afetar a mim e à minha família. Não me assustou mas fiquei curioso sobre esta pessoa. Esta pessoa deixou fugir a coisa para o romance e eu também fui atrás, ainda que estivesse com outra pessoa".

"Cheguei à conclusão de que estava a apaixonar-me por duas pessoas e disse-lhes, foi a primeira vez que o fiz porque noutros tempos, nos tempos da cobardia, eu mantinha as duas na boa. Elas disseram-me 'vamos experimentar isto' e eu disse 'se calhar sou poliamoroso'. Ambas as partes concordaram e estivemos num relacionamento poliamoroso durante uns meses, até que a Frederica começou a sentir-se um bocado desconfortável. Acabámos por optar por ficar em monogamia", disse também Nuno.

Nuno Homem de Sá garantiu ainda que depois de ter entrado no 'Big Brother' com Frederica Lima, as coisas entre os dois "descambaram completamente". "Comecei a sofrer cenas de ciúmes, a ser obrigado a bloquear pessoas e a não ter contacto com família e amigos", acrescentou.

"Queria deixar claro que houve alguma filtragem de conteúdos no início da história mas não gosto de viver na inverdade. Tenho agora um processo, uma queixa, que é ridículo, porque não se passou nada. Pergunto 'qual é a intenção?'. Arrastar o meu nome pela lama? A informação foi divulgada à imprensa agora, quando conheci a Nádia [nova namorada]. A informação de que há uma queixa, que eu desconhecia, só foi passada à imprensa agora", concluiu o artista que faz parte do elenco da novela da TVI 'Queridos Papás'.

O Fama ao Minuto, ainda durante a entrevista de Nuno Homem de Sá, tentou contactar Frederica Lima. A ex-namorada do ator não quis prestar quaisquer declarações nem responder ao que foi dito.

