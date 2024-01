Nos últimos dias têm circulado notícias que dão conta de que Nuno Homem de Sá terá sido violento com a ex-companheira, Frederica Lima, e o ator admitiu, em entrevista à TV7Dias, que partiu "uma mesinha". "A GNR veio cá a casa porque eu parti uma mesinha ou uma coisinha qualquer (...) foi no dia em que 'me passei dos carretos' a sério, e sim, atirei com aquilo ao chão (...) e alguém se lembrou que era boa ideia chamar a polícia", afirmou.

Entretanto, foi também avançado que Frederica apresentou queixa contra o 'ex' por violência doméstica. O Fama Ao Minuto sabe que esse processo está a decorrer judicialmente e que já foi aberto no ano passado.

Na mesma entrevista, Nuno Homem de Sá garantiu que não houve qualquer agressão física, mas fonte próxima de Frederica contraria estas afirmações, sublinhando que existiu agressão, além de "uma série de episódios de perda de controlo", e que a extensão dos danos materiais terá sido superior a apenas "uma mesinha", tendo o episódio sido alegadamente mais violento do que o relatado pelo ator.

Este episódio terá decorrido já nos últimos tempos do namoro entre os dois, que terminou em maio de 2023.