Nuno Graciano recorreu às redes sociais esta quinta-feira, dia 2 de março, para elogiar Zé Lopes, com quem se tem cruzado em projetos na TVI.

"A ser entrevistado pelo Zé Lopes, eu gosto do Zé. Boa pessoa, trabalhador, persistente e muito bom profissional. Era só isto, gosto de ti Zé", escreveu o apresentador na legenda de uma imagem de ambos.

Na caixa de comentários, e encantado com estas palavras, Zé Lopes escreveu o seguinte: "És tão querido, Nuno Graciano. Também gosto muito de ti e agradeço a disponibilidade e o carinho com que sempre me trataste".

