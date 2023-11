O nome de Liliana Aguiar tem sido muito comentado nas últimas emissões do 'Passadeira Vermelha', na SIC Caras. Depois da polémica com Filipa Torrinha Nunes e Liliana Campos, foi a vez de Nuno Azinheira revelar que foi ameaçado pela apresentadora.

Liliana terá enviado um áudio de vários minutos a Azinheira, no qual o comentador garante que foi insultado e ameaçado de sofrer um processo em tribunal. "A mandar-me calar e a dizer que, se eu não me calasse, ia para a Internet inventar mentiras que é o mesmo que, segundo ela, eu faço sobre ela", afirmou, referindo ainda que Liliana Aguiar terá dito que inventaria mentiras sobre as suas "opções sexuais".

Perante o áudio que recebeu, o jornalista considerou que devia falar sobre o tema no programa, sublinhando que se sente "muito bem resolvido" e que não pretende continuar a falar sobre Liliana Aguiar. "Não voltei a falar, não voltarei a dar palco à Liliana Aguiar neste contexto", afirmou.

