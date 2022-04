Inês Gutierrez está prestes a entrar nas 42 semanas de gestação e encontra-se ainda sem previsão de quando a primeira filha poderá nascer. Ansiosa pelo parto e cansada dos desconfortos naturais dos últimos meses, a apresentadora partilhou um desabafo onde manifestava todos estes sentimentos.

No entanto, nem todos conseguiram perceber as suas declarações e as críticas não tardaram.

"Nunca vi uma grávida tão insatisfeita", apontaram alguns seguidores, que levaram Inês a gravar um conjunto de vídeos onde reage a todos os comentários negativos.

"Ultimamente tenho recebido algumas mensagens que me deixam um bocadinho triste, que dão a entender que nunca viram uma grávida tão insatisfeita, como se eu estivesse a ser pobre e mal agradecida", começa por referir.

"Acho que é importante falar sobre isto. Estou super feliz, mesmo, tenho muita noção e muita consciência da sorte que nós temos, sei de histórias muito complicadas relativamente a pessoas que querem engravidar e não conseguem", nota, realçando que viveu os últimos "numa grande bolha de amor" com o namorado - João Montez.

"Estou a viver dos meses mais felizes da minha vida a nível pessoal. Agora, isto não invalida que esteja numa fase de extrema ansiedade, em que já não estava a contar estar grávida quase às 42 semanas. É difícil gerir isto, é tudo uma questão de expectativas", justifica, revelando que criou a ilusão de que a filha nasceria ainda antes das 40 semanas.

"Não consigo deixar de dizer que fico triste quando recebo mensagens a atacarem-me por estar a ser pobre e mal agradecida à vida, porque se há coisa que sou é mesmo grata", termina, deixando clara a sua posição.

Inês Gutierrez e João Montez aguardam ansiosamente a chegada de uma menina a quem escolheram dar o nome de Maria Luísa.

