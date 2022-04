Na semana passada, Inês Gutierrez publicou algumas imagens de uma sessão fotográfica que fez agora durante a gravidez e onde surge sem roupa. Fotos que foram depois eliminadas da sua página de Instagram, pela própria rede social, tendo deixado a futura mamã indignada.

Esta segunda-feira, o rosto da TVI voltou a insistir e publicou de novo as imagens no Instagram. "Aqui estamos nós outra vez, contra todas as denúncias infelizes", começou por dizer.

"Depois de receber várias mensagens vossas a pedirem-me para publicar estas fotografias outra vez, gosto de acreditar que essa onda de [amor] vence [ou isso ou a teimosia]", destacou, referindo de seguida que "continua a achar os registos épicos".

"Sinto-me poderosa aqui… aquilo que o corpo humano é capaz de fazer fascina-me. Passados nove meses, ainda parece irreal! Agora estou a contar seriamente com os vossos likes para me mostrarem que valeu a pena, bora lá", completou.

© Instagram

Leia Também: Inês Gutierrez indignada: "É só feio e a mim irrita-me, acho triste até"