Tentando ser discreto, Kevinho voltou a dar espaço aos fãs para lhe colocarem algumas questões e, entre as mesmas, o cantor acabou por falar no facto de não se envolver em polémicas.

"Sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação às polémicas. Nunca precisei e nunca vou precisar de biscoito para ser famoso. Sempre optei por divulgar e postar nas redes sociais mais o meu trabalho, as minhas música, etc, e não gosto de expor a minha vida pessoal", começou por destacar o cantor brasileiro, esta quinta-feira, de acordo com a revista Quem.

"Porém, se mexer comigo o pau quebra", acrescentou de seguida.

