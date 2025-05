Mariana Patrocínio partilhou um excerto da conversa que Marta Amaral teve com o psiquiatra e escritor Daniel Sampaio, a propósito do podcast da rádio Comercial 'O Nosso Olhar Para Ti', no qual este desaconselhava o experimento de drogas consideradas mais leves, neste caso, a cannabis.

Aproveitando a 'deixa', a irmã de Carolina Patrocínio acabou por fazer um desabafo.

"Nunca experimentei absolutamente nenhuma droga e às vezes sou gozada por isso. Mas nunca tive curiosidade, nem necessidade de experimentar. Gostava de perceber qual é a fórmula de educação para que os meus filhos também não tenham essa curiosidade", realçou.



© Instagram/Mariana Patrocínio

Leia Também: Mariana Patrocínio assinala aniversário da filha mais nova