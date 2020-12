Se em tempos, Carolina Deslandes não resistia em oferecer resposta a quem tecia críticas nas suas redes sociais, hoje em dia a cantora encara com leveza os comentários menos positivos a seu respeito.

"Houve uma altura que deixei que me afetasse. Nunca estou à espera da maldade, acho que isso é bom. Por mais coisas que me aconteçam, nunca fico desconfiada e amargurada. Por isso, quando a maldade vem é sempre novidade", afirmou esta quinta-feira, em conversa com Manuel Luís Goucha.

A última vez que reagiu a uma notícia a seu respeito, contou, foi após a separação de Diogo Clemente, em setembro, e decidiu pronunciar-se por ter sido usada uma fotografia dos filhos do ex-casal na capa de uma revista. "De resto, estou-me a borrifar", afirmou.

Por fim, sublinhou que atualmente dá prioridade ao lado aos aspetos positivos e "tem paciência" com a maldade que se propaga nas redes sociais.

