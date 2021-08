Depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado mês de julho - das gémeas Maria Inês e Maria Beatriz, fruto da relação com Gonçalo da Câmara Pereira -, Marta Faial decidiu abrir o coração para falar desta nova fase.

Na sua página de Instagram, a atriz partilhou um desabafo sobre a maternidade e em como a sua vida mudou com a chegada das bebés.

"Todo este processo de ser mãe e pai, para quem o é.. tem que se lhe diga.. Nunca estive tão exausta, nunca tive tantas questões na minha cabeça... Cheguei aquele nível de despreocupação comigo mesma, que me esqueço por vezes de fazer refeições umas atrás das outras. Se não fossem os snacks e as bolachas para me salvar", começou por contar.

"Até de me pentear me esqueço... É lavar o cabelo, apanhar e pronto... As prioridades redefinem-se de um dia para o outro. Mas, ao mesmo tempo, nunca tive tanta energia, tanta resiliência, calma e paciência. E quando digo isto falo de todas as fases, gravidez incluída", destacou.

"Todos os dias aprendemos, adaptamo-nos, testamos, erramos, acertamos e no meio disto tudo temos o privilégio de ver crescer a cada dia que passa as nossas bebés que são fruto de muito amor. Ninguém disse que ia ser fácil mas sempre me disseram que ia ser uma aventura maravilhosa, e por mais cansada que me sinta, sei que fomos abençoados", completou.

