A celebrar os três anos de vida das filhas gémeas, Marta Faial publicou no Instagram um vídeo em que aparece num momento de brincadeira com as meninas.

"Parabéns, amores da minha vida! Três anos de amor incondicional, desafios diários, muitas gargalhadas, muitas descobertas, birras, cócegas, danças, cantorias e muita, muita personalidade para duas bebés. Vocês são únicas! E a cada dia que passa aprendo e conheço-me melhor por ter o privilégio de ser vossa vossa mãe", disse a atriz ao falar das pequenas Maria Inês e Maria Beatriz, esta quarta-feira, dia 3 de julho.

"Espero que um dia tenham tanto orgulho de mim como eu tenho de vocês! Amo-vos", acrescentou, dedicando por fim algumas palavras ao companheiro e pai das meninas, Gonçalo Câmara Pereira. "Parabéns também por seres o melhor pai do mundo", escreveu.

Leia Também: Marta Faial mostra momentos encantadores em família no campo