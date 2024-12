Marta Faial aproveita a Passagem de Ano para "recapitular" aquilo que viveu nos últimos 12 meses.

Em conversa com o Fama ao Minuto, no Open Day Natal Auchan, a atriz acrescentou também que nessa altura "pensa nas coisas que quer para o próximo ano".

"Mas não penso que tenho de pedir um desejo com as doze passas e se não pedir não vai acontecer nada, ou vou ter azar. Não! Faço um resumo daquilo que correu bem, do que correu menos bem, do que aprendi, de quem foram as pessoas que estiveram comigo e presentes na minha vida... E o novo ano começa com base nisso, nessas experiências", explicou.

Questionada sobre quais os 'ingredientes' perfeitos para 2025, Marta Faial respondeu: "Mais desafios profissionais, muita saúde, sempre, sem saúde nenhuma dessas coisas é possível. Continuar a rir muito com esta fase de crescimento muito engraçada das minhas bebés - que é o ganhar vocabulário, têm uma personalidade forte e é muito engraçado ver essa evolução. De repente, parecem duas adolescentes apesar de terem três anos. Ter isso sempre presente, ter o meu cantinho sempre também preservado, a minha família e os meus, e viajar - que é outra das minhas paixões. Trabalho, amor em casa e viagens".

De recordar que Marta Faial é mãe das gémeas Maria Inês e Maria Beatriz, fruto da relação com Gonçalo Câmara Pereira.