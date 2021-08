Um mês depois de ter sido mãe pela primeira vez, Marta Faial partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia das filhas gémeas e revelou, finalmente, os nomes escolhidos para as meninas.

"Parabéns, meus amores. Um mês inteiro de riso, cansaço, aprendizagem, privação de sono, muitas fraldas e roupa para lavar, mas de alma e coração mais cheio a cada dia que passa", declara a atriz na legenda da imagem onde mostra as pequenas Maria Beatriz e Maria Inês.

As bebés, recorde-se, resultam da relação entre Marta Faial e Gonçalo Câmara Pereira.

"Não podia ter pedido mais. Duas bebés perfeitas e o melhor pai do mundo! Obrigada, meu amor, tu és o melhor companheiro e pai que já conheci. Amo-vos aos três", termina a mamã babada.

Leia Também: "Linda família": Diana Chaves, César Peixoto e a filha em fotos amorosas