Depois de no passado dia 12 ter revelado que o filho mais velho, Santiago, "abriu a cabeça" na escola, Carolina Deslandes voltou a viver momentos de muita aflição.

"Ontem cheguei das Caldas da Rainha e soube que o Santiago, depois de ter arrancado os pontos, tinha aberto a cabeça outra vez. Os meus sogros foram a voar para o hospital e agora o cenário é este. Acho que nunca chorei tanto na vida, nem tive o coração nas mãos como nestas 24 horas", começou por dizer aos seguidores da sua página de Instagram este sábado, 21 de agosto.

"A recuperar, pé ante pé. Meu amor forte e corajoso. Os meus sogros incansáveis. O Diogo, o pai calmo e ponderado que eu gostava de ser. Vai ser uma semana de sopas e descanso", acrescentou junto de uma fotografia onde aparece ao lado do menino, de cinco anos.

Logo após a partilha, foram muitos os fãs, colegas e amigos que deixaram uma carinhosa mensagem na caixa de comentários.

De recordar que Carolina Deslandes e Diogo Clemente são também pais de Benjamim, de quatro anos, e Guilherme, de dois.

Este domingo, a cantora voltou a falar aos fãs, mostrando um carinhoso vídeo de Diogo Clemente com o pequeno Santiago.

"Acreditem quando vos digo, este vídeo é a coisa mais bonita que vão ver hoje. Fechados em casa com este dinossauro querido, e com uma folha, cola é uma máscara, o pai fez um unicórnio que lhe fez o dia. Obrigada por todas as mensagens, orações e coisas bonitas que nos têm chegado", disse na legenda do vídeo.

