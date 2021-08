Carolina Deslandes não ganhou para o susto. O filho mais velho, Santiago, sofreu um acidente na escola que o levou a ficar com um ferimento na cabeça. Na sua conta de Instagram, a artista explicou o sucedido, confessando ter ficado com o "coração nas mãos".

"Não vos sei explicar a aflição que é, estar fora da cidade e receber um telefonema da escola dizer que o Santiago abriu a cabeça. Com qualquer um dos meus filhos ficaria com o coração nas mãos, mas com ele especialmente. Precisa de ser acalmado, precisa de mim. Sabia que devia estar assustado e que quando chegasse ao hospital ia ser 30 mil vezes pior", nota.

Contudo, aproveita para evidenciar uma outra situação que a deixou a lamentar: "Este post não é para falar sobre isso. É para falar sobre a escola que liga imediatamente a pedir uma ambulância e 30 minutos depois recebe um telefonema a dizer: Não existem ambulâncias disponíveis na margem sul".

"Como, perguntam vocês. Também eu. Não sei. Sou a primeira a respeitar todos os profissionais de saúde e a saber que estamos num cenário atípico há quase 2 anos. Mas isto não pode acontecer. Não pode. Por acaso foi só a cabeça, e a minha sogra estava a 5 minutos da escola. Mas podia não ser e podia não estar ninguém. E a resposta seria a mesma: Não há UMA ÚNICA AMBULÂNCIA DISPONÍVEL NA MARGEM SUL", nota.

"Faço este post em casa com o meu filho a recuperar. Depois de um dia de aflição. Mas não o faço por nós que solucionamos o problema. Faço para prevenir situações futuras e para que mais ninguém passe por isto", termina.

Leia Também: Vídeo. Carolina Deslandes ajuda o filho em exercício de comunicação