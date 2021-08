Carolina Deslandes começou a semana com uma publicação especial nas redes sociais. A artista partilhou o momento em que está a ajudar o filho mais velho, Santiago, num exercício de fonoaudiologia.

"Boa segunda feira e um beijo especial às mães e pais que seguem firmes nas terapias e no acompanhamento das vossas crianças. O amor é adubo", escreveu na legenda.

Santiago, de quatro anos, revela algumas dificuldades de aprendizagem devido à perturbação do espectro do autismo com que foi diagnosticado. Foi em 2019 que a artista partilhou com o público a condição do filho e desde então que a evolução do menino tem sido carinhosamente acompanhada pelos fãs.

