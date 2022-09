Robbie Williams confessou em declarações à imprensa que seria incapaz de fazer nudismo. O músico, de 48 anos, disse que não andaria nu diante de outras pessoas por ter, imagine-se, o pénis "pequeno demais".

"Não tenho nenhum problema em andar nu. Eu só tenho um problema com a forma como fico nu. Acho que se tivesse um pénis maior poderia tentar o nudismo", cita o The Mirror.

As declarações do músico surgem a propósito do lançamento do seu próximo álbum, XXV, no qual posa completamente nu na capa. A imagem imita a famosa escultura de Auguste Rodin, o Pensador.

