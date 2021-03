Helena Isabel Patrício submeteu-se a uma nova intervenção estética. A vencedora da sexta edição do programa 'Casa dos Segredos', antiga concorrente do recente 'Big Brother - Duplo Impacto', recorreu aos serviços do Dr. Ângelo Rebelo para fazer uma Lipoescultura Ultrassónica Nutacional.

"Esta cirurgia é feita com anestesia local e sedação, sem necessidade de internamento", começa por esclarecer a Clínica Milénio na sua conta oficial de Facebook.

"O Dr. Ângelo Rebelo aspirou 3,200 litros de gordura nas zonas do abdómen, flancos, ancas, braços e coxas", pode ainda ler-se numa publicação informativa, onde é ainda revelado que o "procedimento durou aproximadamente duas horas".

Leia Também: Depois da gala final, haverá uma emissão especial do 'Big Brother'