Está a chegar o 'All Together Now', o novo concurso de talentos da TVI apresentado por Cristina Ferreira. As gravações do programa já arrancaram e tendo como cenário o Altice Arena.

Depois de se ter mostrado a resistir ao frio no topo do pavilhão, a apresentadora revelou novos detalhes sobre os bastidores deste projeto único.

"2500 metros quadrados de estúdio. Altice Arena. O talento do país na maior sala de espetáculos. Estamos a terminar os castings", conta a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Por fim, o apelo a quem ainda não se inscreveu mas tem vontade de participar nesta aventura: "Se tens talento para cantar, sozinho, em dupla ou em grupo, inscreve-te através do número 761 200 230".

Leia Também: Cristina Ferreira enfrenta o frio e sobe ao topo do Altice Arena