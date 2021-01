Cristina Ferreira já se encontra a preparar o seu próximo programa 'All Together Now', um formato de talentos que promete marcar a diferença pela sua dimensão.

Sempre apostando na originalidade, a apresentadora subiu ao Altice Arena, em Lisboa, com um vestido sublime de forma a promover o projeto.

"Estava muito muito frio. Mas o entusiasmo aqueceu o momento. Este é o topo do altice arena. O palco do All together now. 100 jurados vão avaliar os maiores talentos do país. Está a chegar um dos maiores talent show do mundo", notou na legenda da publicação.

Os elogios às fotografias não tardaram em chegar.

