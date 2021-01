Cristina Ferreira prepara-se para em breve abraçar mais um desafio na televisão. Será ela a apresentar o novo programa de talentos da TVI - 'All Together Now', onde os concorrentes terão de conquistar um júri de mais de 100 pessoas.

E é caso para dizer que a comunicadora já está a preparar-se para o formato, inclusive a nível físico.

Na sua mais recente publicação do Instagram Cristina brincou acerca do assunto, recordando a sua melhor forma física e dizendo: "Aviso já que vou estar assim quando estrear o all together now. Só preciso de deixar o bolo rei".

Helena Coelho, influencer e apresentadora da TVI comentou a publicação, afirmando: "Vai na frente que eu vou a seguir. Vou começar a controlar a entrada de bolos nos almoços".

