Dulce Pimenta foi notícia na imprensa cor de rosa por ter alegadamente um novo namorado. A dar força ao rumor estariam imagens que mostram a antiga participante de 'Casados à Primeira Vista' a passear de mão dada com um homem misterioso.

Através de um direto promovido pelo página de Instagram O Comentador, a algarvia comentou o boato e garantiu que continua solteira.

Dulce afirmou que o homem com quem passeava é apenas um amigo e promete assumir uma relação futura quando ela realmente existir.

Em 'Casados à Primeira Vista', da SIC, Dulce casou-se com João, mas a relação não deu certo e no final do formato os dois optaram por seguir caminhos separados.

